Медведев придумал способ ответить на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров. Об этом сообщает "Би-би-си".
Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США.