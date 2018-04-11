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Медведев придумал способ ответить на санкции США
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Медведев предложил запретить американские товары в России 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров. Об этом сообщает "Би-би-си".
Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США.
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