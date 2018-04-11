Медведев придумал способ ответить на санкции США

Медведев предложил запретить американские товары в России

Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев.