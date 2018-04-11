Ещё
Россия делает все возможное для разрешения кризиса в САР, заявили в Совфеде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия делает все возможное для разрешения кризиса в САР, заявили в Совфеде 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские дипломаты предпринимают сейчас все возможные усилия для мирного разрешения ситуации вокруг Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.
»Я бы не обращал внимания на подобные воинствующие риторические выпады лидера США… Россия должна планомерно и твёрдо идти по намеченной линии — продолжать глубокую работу наших дипломатов, особенно военных, которые сейчас делают все, чтобы разрядить ситуацию", — заявил Серебренников.
РИА Новости: последние новости
Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане Американский сенатор потребовал ввести новые санкции против России и Ирана В Кремле призвали воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России844
США подняли в воздух самолет «судного дня»293
Захарова сделала Трампу ответное предложение118
Рынок отреагировал на заявление Трампа160
Турчинов назвал историческую ошибку Украины81
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение