В Совфеде слова Трампа назвали поводом для серьезного разговора в СБ ООН

"Бодрое послание президента США Трампа к России честно говоря, ужасает именно своим демонстративным легкомыслием — действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках", — написал Косачев.

По его словам, атака суверенного государства «по сомнительному и не расследованному поводу» не смущает Вашингтон, что наводит на мысль о том, что «атака является реальной причиной, а не следствием событий в Сирии».

Он также подчеркнул, что «США нужен триумфальный „камбэк“ в эту страну, и очень „кстати“ последовала химическая атака, бессмысленная для Дамаска , но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона».

Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.