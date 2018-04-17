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Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии
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Путин и Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил ситуацию вокруг Сирии, главы государств осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по развитию ситуации вокруг Сирии лидеры осудили недавние ракетные удары США и их союзников по сирийской территории", — говорится в сообщении.
Как информирует Кремль, в ходе разговора "особо подчеркивалось, что эти агрессивные действия осуществлены без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и явились прямым нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права".
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