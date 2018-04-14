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Патриарх Кирилл обсудил с Папой Римским по телефону события в Сирии
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Патриарх Кирилл обсудил с Папой Римским по телефону события в Сирии 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: News.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил по телефону с Папой Римским Франциском ситуацию в Сирии, по территории которой в субботу нанесли ракетные удары США, Франция и Великобритания. Об этом сообщил журналистам предстоятель РПЦ в своей резиденции в Переделкине, передает ТАСС.
«Мы предприняли эту инициативу, зная, что христиане не могут оставаться в стороне от того, что происходит в Сирии. Сирия, Ближний Восток — это то место, где возникло христианство. И такие конфликты, которые сейчас происходят там, не могут не создавать угрозы, в том числе для христианского присутствия», — сказал патриарх Кирилл. «Это был ярко выраженный миротворческий диалог», — добавил он.
«Была выражена общая озабоченность ситуацией в Сирии, и в том числе был разговор о том, что христиане должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратилось насилие, чтобы прекратилась война, и не было бы снова тех страшных жертв, которые сегодня имеют место», — пояснил патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что разговор состоялся по инициативе РПЦ. В диалоге также приняли участие православные патриархи Ближнего Востока: Константинопольский Варфоломей, Иерусалимский Феофил и Александрийский Феодор, Антиохийский Иоанн. «Каждый из собеседников изъявил желание продолжать консультации, чтобы каким-то образом остановить кровопролитие», — отметил патриарх.
«Совершенно очевидно, что в Сирии страдают люди. А послание Церкви миру, оно всегда связано с провозглашением мира между людьми и справедливости. Молчать невозможно, когда сегодня происходит то, что происходит в Сирии», — заключил патриарх.
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