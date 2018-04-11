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Россия упростит визовый режим для граждан Турции
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Россия готова упростить визовый режим для граждан Турции, заявил посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Босфор/Метин Акбаш
Россия готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов в среду.
"Успешно развивающиеся двусторонние отношения создают благоприятные возможности, которые можно использовать и в визовой сфере. В частности, российская сторона готова предметно обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, в том числе для тех, для которых российские визы бывают наиболее востребованны. Речь, прежде всего, о водителях-дальнобойщиках, а также представителях крупного бизнеса, часто посещающих нашу страну", — сказал Ерхов.
По его словам, российская сторона готова в кратчайшие сроки выйти и на договоренности об отмене виз для владельцев служебных паспортов.
"Возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан", — добавил Ерхов.
Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.
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