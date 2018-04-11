Ещё
США воспринимают порядочность как слабость, считает Володин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США воспринимают порядочность как слабость, считает Володин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США должны понимать, что нельзя воспринимать порядочность как слабость, РФ не потерпит подлые методы политической работы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Нельзя воспринимать порядочность как слабость. А власти США, по-видимому, считают, что наша порядочность является слабостью, это не так. И те, кто сегодня инициирует недружественные решения, это должны понимать", — заявил Володин в среду в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он отметил, что Россия строит международные отношения на принципах дружбы, двусторонних отношений без двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела других стран.
"Мы не потерпим, когда против нас предпринимаются подлые методы политической работы, двойные стандарты, недружественные шаги. И будем стараться сделать все, чтобы им противостоять", — добавил он.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане Попавшие под санкции США бизнесмены должны быть поддержаны, считает Володин В Кремле призвали воздержаться от дестабилизирующих действий в Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России931
США подняли в воздух самолет «судного дня»319
Захарова сделала Трампу ответное предложение147
Рынок отреагировал на заявление Трампа162
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод23
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение