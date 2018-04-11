США воспринимают порядочность как слабость, считает Володин 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США должны понимать, что нельзя воспринимать порядочность как слабость, РФ не потерпит подлые методы политической работы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Нельзя воспринимать порядочность как слабость. А власти США, по-видимому, считают, что наша порядочность является слабостью, это не так. И те, кто сегодня инициирует недружественные решения, это должны понимать", — заявил Володин в среду в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он отметил, что Россия строит международные отношения на принципах дружбы, двусторонних отношений без двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела других стран.
"Мы не потерпим, когда против нас предпринимаются подлые методы политической работы, двойные стандарты, недружественные шаги. И будем стараться сделать все, чтобы им противостоять", — добавил он.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>