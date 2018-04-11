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Захарова сделала Трампу ответное предложение
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Захарова сделала Трампу ответное предложение по гонке вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений, предложила начать этот процесс с ликвидации американского химоружия.
«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», — написала она в своем Facebook.
Напомним, Россия выполнила свои обязательства по уничтожению химического оружия, в то время как США планируют полную его утилизацию только к 2023 году.
>>Трамп выступил с призывом к России
Ранее в среду Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, но при этом высказался за «совместную работу» и предложил России остановить гонку вооружений.
Однако прямо перед этим президент США заявил, что России нужно подготовиться к тому, чтобы сбивать ракеты в Сирии.
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