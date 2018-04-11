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Гудков собрался в мэры Москвы
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Гудков заявил о намерении самостоятельно баллотироваться в мэры Москвы 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что намерен самостоятельно баллотироваться на пост мэра Москвы, не надеясь на создание коалиции и выдвижение единого кандидата в связи с намерением политика Ильи Яшина тоже участвовать в выборах.
Накануне глава московского муниципалитета Красносельский, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. Между тем ранее Гудков призывал ряд партий, в частности "Яблоко", ПАРНАС и "Гражданская инициатива", провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра Москвы.
"Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего. Я продолжу готовиться к выборам", — написал Гудков в своем аккаунте в соцсети Facebook.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.
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