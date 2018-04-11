«Отличная идея!»: Захарова предложила Трампу свой способ остановить гонку вооружений 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала.
«Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского», — написала в ответ Захарова на своей старнице в Facebook.
Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией «сейчас хуже, чем когда-либо», и высказал идею «прекратить гонку вооружений». США уничтожают химоружие согласно подписанной ими Конвенции о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в 1997 году. Конвенция оговаривает, что химическое оружие должно быть уничтожено не позднее чем через 10 лет после ее вступления в силу. Однако Пентагон уже несколько раз сдвигал сроки завершения программы ликвидации своего арсенала отравляющих веществ: с 2007 года на 2012, потом на 2017, на 2021 и, наконец, на 2023 год.