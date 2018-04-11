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Премьер Британии проигнорирует мнение парламента по вопросу обстрела Сирии
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Премьер Британии проигнорирует мнение парламента по вопросу обстрела Сирии 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова направить армию на участие в военной операции в Сирии без согласия парламента. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на осведомленные источники вы правительстве.
По их утверждению, Мэй хочет предотвратить «новую химическую атаку Дамаска» и считает необходимым действовать в срочном порядке.
Кроме того, она не хочет заставлять президента США Дональда Трампа ждать, пока политические силы в Лондоне придут к единому решению — в частности, лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что удар по Сирии приведет к новому витку эскалации конфликта и потребовал от парламента проголосовать по вопросу участия Великобритании в силовой операции.
В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
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