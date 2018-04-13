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Названы потенциальные цели ударов США в Сирии
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Эксперт: у России есть возможность сократить число целей США в Сирии 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Карен Квятковски, работавшая ранее аналитиком в Пентагоне, рассказала о возможностях России уменьшить количество целей для ударов американской армии в Сирии. В случае, если сирийские войска переправятся ближе к российским базам, есть вероятность, что США откажутся пойти на открытое столкновение, отметило РИА «Новости».
"Проходящее время позволяет российским военным в Сирии занять позиции, которые усложнили бы любое улаживание конфликта и сократили бы для США число возможных вариантов для выбора целей", — заявила собеседница информационного агентства.
Планируя удар по правительственным войскам Сирии, США, по мнению Квятковски, приложат все усилия, чтобы избежать жертв с российской стороны. Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, она напомнила о том, что недавно пост советника Трампа занял Джон Болтон. Он является сторонником военных ударов без предварительных оценок со стороны военных аналитиков.
Ранее СМИ сообщили, что эксперты, проводящие экспертизу предполагаемой химической атаки, подтвердили применение хлора при бомбардировке одного из районов Восточной Гуты. По словам журналистов, этот факт в глазах властей США является свидетельством вины Башара Асада.
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