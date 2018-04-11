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Источник: страны НАТО проводят активные консультации по ситуации вокруг Сирии
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Источник: страны НАТО проводят активные консультации по ситуации вокруг Сирии 

ТАСС 52 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Страны НАТО «проводят активные дипломатические консультации по ситуации вокруг Сирии», резко обострившейся после угроз США нанести удары по этой стране. Об этом сообщил ТАСС источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.
"Союзники (государства НАТО — прим. ТАСС) проводят активные дипломатические консультации по оценке ситуации вокруг Сирии", — сказал он, отказавшись сообщать подробности. В штаб-квартире Североатлантического альянса эту информацию пока не комментируют.
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