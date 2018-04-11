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МИД РФ ответил на угрозу Трампа применить «умные» ракеты
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МИД РФ ответил на угрозу Трампа применить «умные» ракеты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Вопреки дипломатической практике президент США Дональд Трамп продолжает отписывать твиты с угрозами в адрес Сирии и России. Американский лидер сделал очередное заявление, не свойственное для тех, кто занимает столь высокий и ответственный пост.
На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что США нанесут по Сирии удар при помощи новых и «умных» ракет. И посоветовал России приготовится к этому. Но вскоре после этих обещаний в той же соцсети внезапно призвал «прекратить гонку вооружений».
"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны, — написал президент США. — Но причин для этого нет. Россия нуждается в нас для помощи своей экономике, и это можно было бы сделать очень легко. Все, что нам надо — чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" — написал Трамп.
Интересно, что все эти публикации американский президент сделал рано утром по местному времени, еще до завтрака, начала рабочего дня и встречи со своими советниками по безопасности.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские «умные» ракеты должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии.
"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
При этом она подняла очень интересные вопросы: «А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас „умные“ ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»
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