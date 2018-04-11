МИД РФ ответил на угрозу Трампа применить «умные» ракеты

Вопреки дипломатической практике президент США Дональд Трамп продолжает отписывать твиты с угрозами в адрес Сирии России . Американский лидер сделал очередное заявление, не свойственное для тех, кто занимает столь высокий и ответственный пост.

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что США нанесут по Сирии удар при помощи новых и «умных» ракет. И посоветовал России приготовится к этому. Но вскоре после этих обещаний в той же соцсети внезапно призвал «прекратить гонку вооружений».

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая период холодной войны, — написал президент США. — Но причин для этого нет. Россия нуждается в нас для помощи своей экономике, и это можно было бы сделать очень легко. Все, что нам надо — чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?" — написал Трамп.

Интересно, что все эти публикации американский президент сделал рано утром по местному времени, еще до завтрака, начала рабочего дня и встречи со своими советниками по безопасности.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские «умные» ракеты должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии.

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова на своей странице в Facebook.