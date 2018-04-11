Захарова ответила на угрозы Трампа 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление президента США Дональда Трампа об «умных» ракетах, которые ударят по Сирии.
«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства», — написала Захарова, отметив, что власти Сирии уже несколько лет борются с международным терроризмом в своей стране.
Также представитель МИД поинтересовалась, предупреждены ли инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что «умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле».
«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — заключила она.
Ранее Трамп в своем твиттере заявил, что США нанесут ракетный удар по Сирии.
«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные!» — написал он и призвал Россию «не быть партнером животного, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим».