Захарова ответила на угрозы Трампа

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства», — написала Захарова, отметив, что власти Сирии уже несколько лет борются с международным терроризмом в своей стране.

Также представитель МИД поинтересовалась, предупреждены ли инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что «умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле».

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?» — заключила она.

Ранее Трамп в своем твиттере заявил, что США нанесут ракетный удар по Сирии.