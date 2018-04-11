Во всем будет виновата порнозвезда

Ставки в большой геополитической игре вокруг Сирии повышены до предела. Но в итоге, как не раз бывало в истории, во всем могут обвинить женщину
Президент США Дональд Трамп отменил свой первый официальный визит в качестве главы государства в Латинскую Америку, чтобы сосредоточиться на ситуации в Сирии и разработать ответ Вашингтона на предполагаемое применение режимом Башара Асада химического оружия в городе Дума (Восточная Гута). Трамп также провел консультации по телефону с главами Великобритании и Франции Терезой Мэй и Эммануэлем Макроном.
Оба выразили решимость пойти на силовые действия в отношении сирийских правительственных войск в наказание за применение химоружия. В то же время Организация по запрещению химического оружия согласилась на предложение России и приглашение официального Дамаска отправить группу экспертов в район предполагаемой химической атаки. Как может развиваться ситуация дальше? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта.
Главный вопрос состоит в том, нанесут ли США и их союзники удар по правительственным войскам Башара Асада до того, как группа экспертов ОЗХО прибудет на место инцидента и успеет изучить все обстоятельства предполагаемой химической атаки в районе города Дума. К тому же в Совбезе ООН США потребовали сформировать новую специальную группу для изучения ситуации с химическим оружием в Сирии, явно нарываясь на вето со стороны России, чтобы затем использовать его как предлог для удара.
Также французский правительственный источник поделился с прессой информацией о том, что якобы разведки Франции и США имеют собственные доказательства применения химоружия в городе Дума. Всем заинтересованным предлагается верить этому на слово.
Время, которое Трамп сам себе отвел для принятия соответствующего решения, истекает в среду. Тот факт, что он решил остаться в Белом доме, отменив важный международный визит, косвенно может свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты готовят более массированный удар, нежели тот, который они произвели год назад по аэродрому сирийских ВВС после аналогичного инцидента с применением химоружия в городе Хан-Шейхун.
С тех пор, правда, в военно-тактическом плане ситуация несколько изменилась. По некоторым сведениям, в настоящее время основные силы авиации Сирийской Арабской Республики передислоцированы поближе к российской военной базе Хмеймим под защиту российских комплексов ПВО С-400.
Что касается настроений в американском политическом классе, то они там царят решительные, если не сказать воинственные. В масс-медиа идет информационная подготовка к силовому варианту в Сирии. А самые откровенные «ястребы» критикуют Трампа за то, что он всего несколько дней назад заявил о намерении вывести американские подразделения из этой страны.
При этом такой фактор, как возможное военное противодействие со стороны российских сил в Сирии, всерьез почему-то не обсуждается. В то же время американские военные, находящиеся в регионе, заметили, что против американских беспилотников российские военные в последнее время стали применять методы радиоэлектронной борьбы, в частности, подавляя сигнал GPS.
Впервые, как подчеркивается, это было сделано во время операции по присоединению Крыма в 2014 году. Вот такие проводятся ассоциации. Действия российских военных при этом называют «откровенно враждебными».
Стоит упомянуть еще одно обстоятельство, которое может подтолкнуть президента к решительным действиям в Сирии. На днях в доме и офисе адвоката Трампа Майкла Коэна были произведены обыски и выемка документов. Это тот самый Коэн, который утверждал, что якобы из своих личных средств заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за то, чтобы она молчала относительно якобы имевших место сексуальных связях с Трампом более десяти лет назад. В ходе обысков, в том числе изъята переписка Коэна с Трампом и документы, касающиеся выплат Сторми Дэниелс. Поскольку эти деньги были заплачены во время избирательной кампании, то адвокату как минимум грозит уголовное дело за нарушение правил ее финансирования. Крупные неприятности по этой же линии могут грозить и самому Трампу. И они могут оказаться куда серьезнее, чем даже в связи с мутным делом о каком-то «сговоре с русскими».
Неписаные законы американской политики в таких обстоятельствах советуют начать маленькую и победоносную войну или, по крайней мере, успешную военную операцию. Кстати, после удара по сирийским ВВС год назад рейтинг одобрения работы Трампа сразу резко вырос.
Выступая накануне в Совете Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя предупредил, что нанесения удара по сирийским правительственным войскам может иметь самые тяжелые последствия. В свою очередь, президент США уже много чего назаявлял резкого, в том числе угрожал, что, мол, президент Путин «заплатит большую цену» за поддержку Асада.
Таким образом, ставки в большой геополитической игре вокруг Сирии повышены до предела. Обычно про такие ситуации говорят, что они разрешаются в зависимости от того, кто сморгнет первым. Если никто сморгнуть не успеет, то такие ситуации благополучно не разрешаются ни для одной из сторон конфликта.