Российский депутат подтвердил нахождение Асада в Дамаске

Саблин сообщил, что Асад в данный момент находится в Дамаске , передает ТАСС

«Мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом», — сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что «встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014-м году, когда ситуация в Сирии было значительно хуже».

«Тогда Асад сказал, что никогда не покинет Сирию и разделит судьбу своего народа. Его семья сейчас также в Дамаске вместе своим народом», — добавил Саблин.

В среду делегация Госдумы во главе Дмитрием Саблиным прибыла с визитом в САР. В рамках визита будут проведены встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения ( «Баас» ), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Для участия в соответствующей церемонии в Сирию прибудут представители руководства ЕР.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что президент Сирии Башар Асад сбежал из страны в Тегеран

В 2014 году президент Сирии Башар Асад просил передать российскому президенту Владимиру Путину , что в отличие от их украинского коллеги Виктора Януковича не намерен в тяжелый момент покидать свою страну.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.