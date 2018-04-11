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Глава МИД Латвии назвал реформу закона об образовании внутренним делом страны
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Глава МИД Латвии назвал реформу закона об образовании внутренним делом страны 

RT на русском 31 минуту назад
Реформа закона об образовании в Латвии — это вопрос внутренней политики страны, и Россия не имеет никакого права указывать, что делать. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«Реформа нашего закона об образовании — вопрос внутренней политики страны, и Российской Федерации, МИД, Госдуме или кому-либо другому нет до этого никакого дела, у них нет права указывать, что и как нам делать. Пусть посмотрят на себя», — заявил он в беседе с Delfi.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. В свою очередь, Госдума приняла заявление в связи с образовательным законом в Латвии.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных мерах в отношении Латвии из-за закона об образовании.
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