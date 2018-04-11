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Медведев призвал создать новую систему госконтроля
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Медведев призвал создать новую систему госконтроля 

РИА Новости 1 час назад
Россия нуждается в современной, гибкой системе контроля и надзора, которая должна быть на 100% надежной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Нам нужна новая, современная, гибкая система контроля и надзора. Но главное, чтобы она была стопроцентно надежной", — сказал Медведев.
Он отметил, что уже началась реформа контрольно-надзорной деятельности, соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
"По сути это новая система государственного контроля. Многие годы этот контроль был достаточно отсталым, малоэффективным, затратным, а в отдельных случаях просто формальным", — пояснил премьер.
"Цель начатой нами программы — кардинально повысить безопасность людей, снизить число смертельных случаев, заболеваний, отравлений и снизить, конечно, материальный ущерб", — добавил Медведев.
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