Медведев призвал создать новую систему госконтроля

Россия нуждается в современной, гибкой системе контроля и надзора, которая должна быть на 100% надежной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая с отчетом правительства в Госдуме

"Нам нужна новая, современная, гибкая система контроля и надзора. Но главное, чтобы она была стопроцентно надежной", — сказал Медведев.

Он отметил, что уже началась реформа контрольно-надзорной деятельности, соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

"По сути это новая система государственного контроля. Многие годы этот контроль был достаточно отсталым, малоэффективным, затратным, а в отдельных случаях просто формальным", — пояснил премьер.

"Цель начатой нами программы — кардинально повысить безопасность людей, снизить число смертельных случаев, заболеваний, отравлений и снизить, конечно, материальный ущерб", — добавил Медведев.