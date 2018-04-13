Вучич призвал не обвинять РФ в связи с «делом Скрипалей» без доказательств 

Власти России не следует обвинять в причастности к делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, не предоставив для этого соответствующих доказательств. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.
"Мы действительно осуждаем химические атаки по всему миру. Но без доказательств в случае Скрипалей совершенно невозможно обвинить в этом Россию. Даже ЕС принял решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе — с «большой долей вероятности», — сказал Вучич в интервью телеканалу «Россия 24».
"Как это можно принять? Британцы на все вопросы о доказательствах отвечают исключительно highly likely, это сделала Россия. Таким образом действовать невозможно", — добавил сербский президент.
При этом Вучич отметил, что его страна не будет предпринимать никаких шагов против России, и в Евросоюзе должны понять позицию Сербии.
Напомним, что дипломатические отношения Лондона и Москвы серьезно осложнились после отравления нервно-паралитическим веществом бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта в Солсбери. Лондон всю ответственность за случившееся возложил на Москву и призвал мировое сообщество принять жесткие меры в отношении РФ. Россия категорически отвергает все обвинения в свой адрес и требует предъявить убедительные доказательства.