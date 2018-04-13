Вучич призвал не обвинять РФ в связи с «делом Скрипалей» без доказательств

"Мы действительно осуждаем химические атаки по всему миру. Но без доказательств в случае Скрипалей совершенно невозможно обвинить в этом Россию. Даже ЕС принял решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе — с «большой долей вероятности», — сказал Вучич в интервью телеканалу «Россия 24».

"Как это можно принять? Британцы на все вопросы о доказательствах отвечают исключительно highly likely, это сделала Россия. Таким образом действовать невозможно", — добавил сербский президент.

При этом Вучич отметил, что его страна не будет предпринимать никаких шагов против России, и в Евросоюзе должны понять позицию Сербии.