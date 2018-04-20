Россия заявила об основаниях считать исчезновение Скрипалей похищением

«Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию как похищение двоих российских граждан», — приводит его слова ТАСС

Яковенко напомнил, что посольство направило запрос британской стороне, чтобы российские специалисты осуществили медицинский осмотр Юлии Скрипаль, однако на данный момент Лондон не ответил.

Дипломат добавил, что у России «создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик».

Он отметил, что британские власти препятствуют «всеми возможными способами» получению визы двоюродной сестры Юлии Скрипаль, которая ранее намеревалась приехать в Великобританию для посещения своей родственницы и которой было отказано в этом праве.

Напомним, что Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта. Но к ней так и не были допущены российские дипломаты, что является нарушением подписанных Британией международных договоров, в частности, Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.