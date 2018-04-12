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Россия хочет от Британии доказательств того, что у Юлии Скрипаль все хорошо
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Россия хочет от Британии доказательств того, что у Юлии Скрипаль все хорошо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания должна срочно предъявить наглядные доказательства того, что у Юлии Скрипаль все хорошо, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.
В среду полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та, в частности, сообщает, что чувствует себя все лучше, что она в безопасности, ее отец все еще серьезно болен, а она сама не хочет общаться с журналистами и просит двоюродную сестру Викторию не пытаться с ней связаться. При этом она отмечает, что у нее есть доступ к друзьям и семье.
"Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", — отмечается в заявлении посольства.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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