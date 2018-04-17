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МИД РФ прокомментировал заявление «Большой семерки» по «делу Скрипаля»
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МИД РФ прокомментировал заявление «Большой семерки» по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Мы запустили все процедуры, необходимые в рамках ОЗХО, и исходим из того, что если кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы восстановить правду, то надо опираться на положения Конвенции. Это наша принципиальная позиция, и мы намерены пройти этот путь до конца», — сказал Грушко, слова которого приводит РИА Новости.
Таким образом высокопоставленный российский дипломат прокомментировал недавнее заявление «Большой семерки» по делу об отравлении Скрипалей.
Ранее страны «Большой семерки» (G7) выступили с заявлением, где призвали Москву «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». При этом «Большая семерка» поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению Скрипалей.
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