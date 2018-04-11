Правительство РФ сложит свои полномочия сразу после инаугурации Путина

«Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно конституции», — заявил Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие 6 лет.

Напомним, что согласно статье 116 Конституции РФ, правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом. Это относится к премьер-министру, его заместителям и к федеральным министрам.

После чего по поручению президента правительство может продолжать исполнять свои обязанности до окончания периода формирования нового кабмина.