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Правительство РФ сложит свои полномочия сразу после инаугурации Путина
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Правительство РФ сложит свои полномочия сразу после инаугурации Путина 

ProOren 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Правительство страны сложит свои полномочия после инаугурации Президента Владимира Путина 7 мая. Согласно Конституции РФ, кабмин должен уйти в отставку, после чего начнется процесс формирования нового правительства.
«Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно конституции», — заявил Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие 6 лет.
Напомним, что согласно статье 116 Конституции РФ, правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом. Это относится к премьер-министру, его заместителям и к федеральным министрам.
После чего по поручению президента правительство может продолжать исполнять свои обязанности до окончания периода формирования нового кабмина.
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