Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб 

У России есть неопровержимые данные о том, что «предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб». Об этом в пятницу, 13 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, «к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
Лавров добавил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).