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Ищенко: Россия выиграет противостояние у США и займется Украиной
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Ищенко: Россия выиграет противостояние у США и займется Украиной 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Пока, по словам Ищенко, у России нет возможности влиять на судьбу Украины или русских, которые там проживают.
«Помогать русским в Киеве, во Львове или в Днепропетровске Россия не может, потому что это территория другого государства. Это государство враждебно по отношению к России. Даже те возможности, которые обычно есть у посольств и консульств, Украина блокирует. Технических возможностей помогать русским нет, кроме как отправить войска их спасать. В нынешней международной обстановке это чревато ненужными обострениями, которые не пойдут на пользу ни Украине, ни России, ни русским на Украине», — заявил эксперт в комментарии изданию Ukraina.ru.
По его мнению, сейчас самое важное — победить в противостоянии с США, сразу после чего наладится ситуация и с Украиной.
«Задача России заключается в том, чтобы выиграть у США глобальное противостояние, и тогда вместе с ним выиграется и Украина. Обострение происходит потому, что США теряют позиции в глобальном противостоянии. Их вытеснили с Дальнего Востока, им не дали развернуться в Сирии. Они видят, что все большее количество бывших союзников отворачиваются, например Турция. А теперь уже другая геополитическая ситуация. И в рамках этой борьбы выигрывается Украина, просто этот процесс займет больше времени», — заключил он.
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