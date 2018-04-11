Американист: Только встреча Трампа и Путина спасет мир от катастрофы

Президент Трамп уже изъявлял желание встретиться с российским коллегой. Во время телефонного разговора по случаю победы Владимира Путина на мартовских выборах президента России, Трамп пригласил президента РФ на встречу в Белом доме. В Конгрессе США это приглашение раскритиковали и обвинили Трампа в слабости перед «диктатором» «агрессивного» государства.

Американские СМИ негодуют из-за возможной встречи Трампа с Путиным Лозанский, учитывая тот факт, что несогласные с Трампом по поводу его отношения к России и ее лидеру делают все возможное, чтобы предотвратить или помешать встрече двух президентов, предлагает провести саммит на нейтральной территории, например в Вене

Если же Трамп и Путин договорятся о встрече, но Конгресс попытается это заблокировать, пишет Лозанский, Трамп должен обратиться напрямую к населению своей страны.

«Пусть они решают, хотят они войны или мира», — пишет американист.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал в эфире НСН от каких факторов зависит проведение встречи Трампа с Путиным.

Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что только «очень глупые люди» думают, что налаживание отношений с Россией невыгодно самим Соединенным Штатам.