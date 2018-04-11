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Американист: Только встреча Трампа и Путина спасет мир от катастрофы
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Американист: Только встреча Трампа и Путина спасет мир от катастрофы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Только встреча американского президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина может быть выходом из создавшегося «мега-кризиса» в отношении двух государств. Об этом заявил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский изданию The Washington Times. Эксперт уверен, что эскалация конфликта может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.
Президент Трамп уже изъявлял желание встретиться с российским коллегой. Во время телефонного разговора по случаю победы Владимира Путина на мартовских выборах президента России, Трамп пригласил президента РФ на встречу в Белом доме. В Конгрессе США это приглашение раскритиковали и обвинили Трампа в слабости перед «диктатором» «агрессивного» государства.
Американские СМИ негодуют из-за возможной встречи Трампа с Путиным Лозанский, учитывая тот факт, что несогласные с Трампом по поводу его отношения к России и ее лидеру делают все возможное, чтобы предотвратить или помешать встрече двух президентов, предлагает провести саммит на нейтральной территории, например в Вене.
Если же Трамп и Путин договорятся о встрече, но Конгресс попытается это заблокировать, пишет Лозанский, Трамп должен обратиться напрямую к населению своей страны.
«Пусть они решают, хотят они войны или мира», — пишет американист.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал в эфире НСН от каких факторов зависит проведение встречи Трампа с Путиным.
Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что только «очень глупые люди» думают, что налаживание отношений с Россией невыгодно самим Соединенным Штатам.
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