Песков призвал пристально следить за ситуацией вокруг Сирии

"Ситуация весьма напряженная вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об обсуждениях в Вашингтоне вариантов нанесения ударов по Сирии, о чем сообщают СМИ.

"Ситуация действительно напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации. Но опять же, не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники", — добавил он.

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