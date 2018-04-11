Ещё
Песков призвал пристально следить за ситуацией вокруг Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков призвал пристально следить за ситуацией вокруг Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг Сирии весьма напряженная и диктует необходимость самого пристального мониторинга, РФ выступает за расследование вероятного факта применения химического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация весьма напряженная вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об обсуждениях в Вашингтоне вариантов нанесения ударов по Сирии, о чем сообщают СМИ.
"Ситуация действительно напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации. Но опять же, не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники", — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане Удар США по Сирии станет военным преступлением коалиции, заявили в Госдуме Песков призвал пристально следить за ситуацией вокруг Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства217
Первые кадры с места крушения Ил-7648
Украина начала операцию «Граница-2018»60
200 человек погибли при падении самолета в Алжире41
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров104
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение