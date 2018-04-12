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В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана
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В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана 

Газета.Ru 4 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Белом доме рассказали о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Reuters.
"Президент Дональд Трамп провел сегодня разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для того, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры договорились поддерживать контакт по ситуации", — сообщили в Белом доме.
Подробности о разговоре не сообщаются.
Ранее о разговоре двух лидеров сообщали турецкие СМИ.
Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.
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