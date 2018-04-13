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Британия созывает заседание СБ ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу»
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Британия созывает заседание СБ ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Посольство Великобритании в России сообщило в твиттере о том, что британское руководство созовет заседание Совета Безопасности ООН с целью «привлечь Россию к ответственности» за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
"Необходимо привлечь Россию к ответу за нарушение КЗХО. С этой целью Великобритания созывает заседания ОЗХО и СБ ООН", — говорится в тексте сообщения.
В диппредставительстве также подчеркнули, что с момента отравления в Солсбери «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией».
"Сложите факты вместе и у вас будет только одно заключение: только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы", — отметили в посольстве.
Ранее советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвил заявил о безальтернативности вины России по делу Скрипаля в письме генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
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