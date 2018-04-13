Британия созывает заседание СБ ООН, чтобы «привлечь Россию к ответу»

"Необходимо привлечь Россию к ответу за нарушение КЗХО. С этой целью Великобритания созывает заседания ОЗХО и СБ ООН", — говорится в тексте сообщения.

В диппредставительстве также подчеркнули, что с момента отравления в Солсбери «Россия отвечала отрицанием, отвлечением и дезинформацией».

"Сложите факты вместе и у вас будет только одно заключение: только российские власти обладали средствами, мотивом и данными для того, чтобы совершить это преступление. Нет правдоподобной альтернативы", — отметили в посольстве.