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В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
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Песков назвал ситуацию вокруг Сирии весьма напряжённой 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Сирии весьма напряжённая и диктует необходимость самого пристального мониторинга.
«Ситуация весьма напряжённая вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты», — заявил Песков.
Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Вашингтоне обсуждают варианты нанесения ударов по Сирии.
При этом он подчеркнул, что в Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп допускает возможность военного ответа на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума.
RT на русском: последние новости
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