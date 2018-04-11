В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков назвал ситуацию вокруг Сирии весьма напряжённой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Сирии весьма напряжённая и диктует необходимость самого пристального мониторинга.

«Ситуация весьма напряжённая вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает действительно за беспристрастное и объективное расследование перед тем, как делать какие-то суждения и выносить какие-то вердикты», — заявил Песков.

Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Вашингтоне обсуждают варианты нанесения ударов по Сирии.

При этом он подчеркнул, что в Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, с тем чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные.