РФ предостерегла США от военного преступления

Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением со стороны западной коалиции, считает первый зампред комитета Андрей Красов (ЕР).
США и их западные союзники обвинили Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума и пригрозили военными действиями. Американцы наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море.
"Если удар произойдет, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции. Провокацию они сделали, никакого расследования там не было", — заявил РИА Новости Красов.
Парламентарий в то же время подчеркнул, что действия США непредсказуемы.