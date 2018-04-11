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РФ предостерегла США от военного преступления
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Удар США по Сирии станет военным преступлением коалиции, заявили в Госдуме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением со стороны западной коалиции, считает первый зампред комитета Андрей Красов (ЕР).
США и их западные союзники обвинили Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума и пригрозили военными действиями. Американцы наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море.
"Если удар произойдет, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции. Провокацию они сделали, никакого расследования там не было", — заявил РИА Новости Красов.
Парламентарий в то же время подчеркнул, что действия США непредсказуемы.
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