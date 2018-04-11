РФ предостерегла США от военного преступления

Удар США по Сирии станет военным преступлением коалиции, заявили в Госдуме

Парламентарий в то же время подчеркнул, что действия США непредсказуемы.

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