У посольства России нет данных о пострадавших россиянах при ударах по Сирии 

Посольство России в Дамаске пока что не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате удара США, Британии и Франции по сирийской территории, передает РИА «Новости».
"Пока никакой информацией не располагаем", — сообщили в российском диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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