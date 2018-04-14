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У посольства России нет данных о пострадавших россиянах при ударах по Сирии
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У посольства России нет данных о пострадавших россиянах при ударах по Сирии 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: AP
Посольство России в Дамаске пока что не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате удара США, Британии и Франции по сирийской территории, передает РИА «Новости».
"Пока никакой информацией не располагаем", — сообщили в российском диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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