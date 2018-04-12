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Депутат ГД призвал думать о восстановлении Сирии, а не бояться ударов США
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Депутат ГД призвал думать о восстановлении Сирии, а не бояться ударов США 

РИА Новости 12 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ХОМС (Сирия), 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Задача России — обеспечить безопасность и восстановить мир в Сирии, несмотря на разрушительные планы США, сообщил российским журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель Патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
"Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России в первую очередь обеспечить мир и благополучие на сирийской земле. И хотя американские эсминцы подходят к берегам Сирии, мы не обращаем на них абсолютно никакого внимания, потому что мы думаем сейчас о восстановлении Сирии, создании благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы. Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать", — сказал Саблин.
Во вторник в Сирию прибыла делегация парламентариев Госдумы во главе с Саблиным. В ходе визита запланирована встреча с президентом САР Башаром Асадом, представителями власти и бизнес-кругов.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Президент США Дональд Трамп ранее обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что он может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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