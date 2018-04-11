СВР назвала число высланных разведчиков

Из 152 российских дипломатов, высланных странами Запада в связи с отравлением шпиона Сергея Скрипаля , разведчиками были трое. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР отметили, что разведчики были официально представлены властям стран, а их задачей была совместная с зарубежными коллегами работа по борьбе с международными террористическими организациями.

Сегодня глава СВР Сергей Нарышкин встретился с подчиненными, которые были вынуждены покинуть места работы «из-за провокационных действий Великобритании ». На встрече Нарышкин назвал высылку российских разведчиков «прямым пособничеством международному терроризму», так как она мешает информационному обмену и совместной работе спецслужб.