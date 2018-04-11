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СВР назвала число высланных разведчиков
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СВР назвала число высланных разведчиков 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Из 152 российских дипломатов, высланных странами Запада в связи с отравлением шпиона Сергея Скрипаля, разведчиками были трое. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР отметили, что разведчики были официально представлены властям стран, а их задачей была совместная с зарубежными коллегами работа по борьбе с международными террористическими организациями.
Сегодня глава СВР Сергей Нарышкин встретился с подчиненными, которые были вынуждены покинуть места работы «из-за провокационных действий Великобритании». На встрече Нарышкин назвал высылку российских разведчиков «прямым пособничеством международному терроризму», так как она мешает информационному обмену и совместной работе спецслужб.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.
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