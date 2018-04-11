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Нарышкин назвал высылку российских дипломатов пособничеством терроризму
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Нарышкин назвал высылку российских дипломатов пособничеством терроризму 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Высылка российских дипломатов из некоторых стран Запада — это пособничество мировому терроризму. Так назвал эту недружественную акцию директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Сергея Иванова.
"Директор СВР России в беседе с только что прибывшими из-за рубежа коллегами подчеркнул, что подобные акции руководства ряда стран препятствуют информационному обмену по проблемам обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан, а также устанавливают дополнительные преграды на антитеррористическом направлении совместной деятельности специальных служб. Он также квалифицировал подобные действия властей ряда стран как прямое пособничество международному терроризму", — отметил Иванов.
В Службе уточнили, что среди 152 высланных дипработников было три действующих сотрудника СВР.
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