Нарышкин назвал высылку российских дипломатов пособничеством терроризму

Высылка российских дипломатов из некоторых стран Запада — это пособничество мировому терроризму. Так назвал эту недружественную акцию директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Сергея Иванова.

"Директор СВР России в беседе с только что прибывшими из-за рубежа коллегами подчеркнул, что подобные акции руководства ряда стран препятствуют информационному обмену по проблемам обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан, а также устанавливают дополнительные преграды на антитеррористическом направлении совместной деятельности специальных служб. Он также квалифицировал подобные действия властей ряда стран как прямое пособничество международному терроризму", — отметил Иванов.

В Службе уточнили, что среди 152 высланных дипработников было три действующих сотрудника СВР.