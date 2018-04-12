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Клинцевич прокомментировал слова Трампа о сроке удара по Сирии
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Клинцевич прокомментировал слова Трампа о сроке удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что удар по Сирии может произойти не в ближайшие дни, а «совсем не скоро», говорят о том, что Вашингтон тянет время, ожидая поддержки со стороны союзников, считает сенатор Франц Клинцевич.
Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».
"Не исключаю, что так называемые противоречивые заявления Дональда Трампа — это очевидная попытка заполнить образовавшийся вакуум. Решение по Сирии пока не принято, и он просто тянет время, ожидая, когда свой окончательный выбор сделают ближайшие союзники США, чья позиция будет во много определяющей", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
В одиночку американцы на такой «серьезнейший» шаг не пойдут, убеждён сенатор.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“. Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы „предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента“.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости „Война в Сирии“ >>
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