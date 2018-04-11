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Названо число разведчиков среди высланных Западом российских дипломатов
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Названо число разведчиков среди высланных Западом российских дипломатов 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Из 152 российских дипломатов, которых выслали страны Запада, было три действующих сотрудника Службы внешней разведки. Об этом сообщили в пресс-службе СВР, передает РИА «Новости».
"Среди 152 дипломатических работников, вынужденных из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских загранучреждениях, было три действующих сотрудника службы, с которыми директор СВР России С. Е. Нарышкин провел сегодня беседу", — говорится в сообщении.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 150 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал высылку дипломатов провокацией.
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