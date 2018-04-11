Британия и Германия нужны США в виде массовки в Сирии, считают в Госдуме

"Американцы, конечно, будут стараться привлекать вот эти три европейские страны для того, чтобы не тратить своих ресурсов, не убивали их солдат, не терять им свою технику. Конечно, хотелось бы им воевать чужими руками", — сказал Шерин.

При этом, по его мнению, они будут стараться не вступать в открытый конфликт с Российской Федерацией . Однако, если интересы России будут затронуты, то США сможет винить в случившемся своих союзников, отметил депутат.

"Им нужна эта массовка, чтобы потом не было никакой ответственности, чтобы на кого-то потом валить. Если будет в пользу, то как Наполеон Бонапарт Америка будет говорить «это я победил». А если какой-то проигрыш, то будет валить на каких-то генералов, как делал Наполеон", — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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