Россия не получала запросов о правовой помощи по «делу Скрипалей»

В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия , что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов Великобритании и других стран запросы об оказании правовой помощи либо осуществлении иного взаимодействия в связи с расследованием обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль не поступали", — говорится в ответе надзорного ведомства.

Как уточняет ГП РФ, в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами Российской Федерации.