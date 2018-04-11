Ещё
Россия не получала запросов о правовой помощи по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев анонсировал отставку правительства
Медведев анонсировал отставку правительства

Россия не получала запросов о правовой помощи по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. РФ не получала запросов о правовой помощи по «делу Скрипалей» ни от Великобритании, ни от других стран, говорится в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов Великобритании и других стран запросы об оказании правовой помощи либо осуществлении иного взаимодействия в связи с расследованием обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль не поступали", — говорится в ответе надзорного ведомства.
Как уточняет ГП РФ, в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
РИА Новости: последние новости
Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане В Совфеде пообещали немедленный ответ США, если в Сирии пострадают военные Крымский депутат: пиратством Украина ставит себя в один ряд с Сомали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире33
Россия пригрозила сбивать ракеты США740
Рубль продолжил безустанное падение364
США готовят новый удар по России603
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»134
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение