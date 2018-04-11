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Россия делает все возможное для разрешения кризиса в САР, заявили в Совфеде
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Россия делает все возможное для разрешения кризиса в САР, заявили в Совфеде 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские дипломаты предпринимают сейчас все возможные усилия для мирного разрешения ситуации вокруг Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.
»Я бы не обращал внимания на подобные воинствующие риторические выпады лидера США… Россия должна планомерно и твёрдо идти по намеченной линии — продолжать глубокую работу наших дипломатов, особенно военных, которые сейчас делают все, чтобы разрядить ситуацию", — заявил Серебренников.
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