Россия делает все возможное для разрешения кризиса в САР, заявили в Совфеде

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Он подчеркнул, что эти ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.

»Я бы не обращал внимания на подобные воинствующие риторические выпады лидера США… Россия должна планомерно и твёрдо идти по намеченной линии — продолжать глубокую работу наших дипломатов, особенно военных, которые сейчас делают все, чтобы разрядить ситуацию", — заявил Серебренников.