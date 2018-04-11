Не Сирия, а Россия: американцы не скрывают свою главную цель

Американцы готовят военный удар по Сирии

Вместо Трампа в Боготу поедет вице-президент США Майкл Пенс , а сам Трамп останется в Вашингтоне и будет «надзирать» за ответом американцев на инцидент мнимого применения химического оружия в сирийской Думе

Очевидно, что инцидент в Думе продолжил инцидент в Солсбери, который, и это в настоящий момент очевидно всем, является откровенной провокацией британских спецслужб. Все это сделано специально для создания негативного фона вокруг России , и для того, чтобы сплотить все страны коллективного Запада в рамках единой антироссийской политики, необходимой только меньшинству из них.

Американцы открыто обвинили Россию и Сирию в применении оружия массового поражения против мирного населения, а наша страна, в свою очередь, высказалась в том свете, что безальтернативно продолжит свой курс на военную поддержку Сирии.

В результате этого, ситуация складывается так, что США вместе с Францией Великобританией могут в ближайшие дни нанести ракетный удар по территории Сирии, причем в качестве целей здесь могут быть обозначены не только сирийские, но и российские объекты, а наша страна приложит все усилия для того, чтобы данную атаку отбить. Если это случится, то это будет первым открытым военным столкновением между Москвой и Вашингтоном — в Корее в пятидесятые годы все-таки шла неофициальная война.

Линия Запада является крайне агрессивной

Соответственно, возникает вопрос, прошли ли здесь стороны точку невозврата или Вашингтон все-таки не будет доводить ситуацию до «ядерного» кипения и оставит развитие данного военного конфликта на стадии публичных угроз. Тем более, примерно также Трамп собирался бомбить и Северную Корею , но не стал этого делать, учтя такой безусловный фактор, как военный потенциал Пхеньяна

Первый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что ситуация здесь очень сложная и существует перспектива прямого военного столкновения России и США в Сирии.

«Негативный вариант развития событий крайне вероятен. США и страны коллективного Запада проводят в отношении России политику балансирования на грани войны, причем противная сторона здесь готова идти на обострение двусторонних отношений, и пока не видно никаких предпосылок для нахождения здесь рабочего компромисса», — констатирует Шмелев.

Достаточно сказать, что поводом для возможного нападения США и стран Запада на Сирию станет не какой-то подтвержденный инцидент, а откровенная провокация, которую наши так называемые партнеры не собираются ни проверять, ни доказывать.

Россия не может отступать в вопросе Сирии

«У России здесь нет возможностей для отступления — мы сделали на этот счет вполне однозначное заявление, поэтому если мы отступим от своей позиции, то только ухудшим свое внешнеполитическое положение», — заключает Шмелев.

Как считает эксперт, в таком случае мы потеряем слишком много в глазах международной общественности, поэтому у России сегодня просто нет возможностей для отступления в контексте данной агрессивной внешней политики США.

«Поэтому это вопрос престижа, причем для обеих сторон. При этом, очевидно, что Запад здесь ставит более серьезные задачи, поскольку уже можно с уверенностью говорить, что там поставлена задача уничтожения России, как субъекта международной политики. В общем и целом, США и Запад пытаются выполнить здесь именно эту линию», — резюмирует Шмелев.

Вследствие этого, возможность военного конфликта между Россией и США в Сирии является реальной, причем наши отношения напоминают два стремительно мчащихся по направлению друг к другу поезда, которым очень сложно остановиться.

Проблема отнюдь не в Сирии, а в России

«Пока все идет в сторону военного столкновения, хотя будем рассчитывать на то, что в последний момент какое-то подобие компромисса будет сторонами найдено. Ведь проблема в том, что даже если Россия пойдет на какие-то уступки, то конфликт не будет улажен и обязательно повторится в недалеком будущем вследствие объективных интересов», — констатирует Шмелев.

Например, в контексте Сирии США очень не понравилось то, что Россия победила террористов в этой стране, показав свою мощь, и по этой причине, наличие нашей страны в глобальной политике является прямым вызовом для американцев.

«Очевидно, что США и их западные союзники хотят Россию дожать, поэтому ситуация здесь крайне сложная и напряженная, и важно то, что со стороны нашего высшего руководства пока нет комментариев», — заключает Шмелев.

Это свидетельствует о том, что в Москве в настоящий момент обдумываются расклады и возможные действия, ведь единичный ракетный удар — это одно, это частный случай, который вряд ли сможет что-то изменить в плане стратегических раскладов. Так что, главный вопрос здесь в том, что будет дальше, и здесь возможно огромное количество вариантов, к которым нам необходимо быть готовыми.

«Крупный бизнес сейчас давит на президента РФ, чтобы Владимир Путин отказался от такой жесткой политики, но это ничего не поменяет. Просто вопрос стоит сейчас не в Сирии, а в том, что Запад не хочет позволить России сломать status quo, который сложился в мире после 1991 года, где США — центр всей глобальной политики», — резюмирует Шмелев.

Именно это главный аспект данного кризиса, а не гражданские лица, которые якобы пострадали от химического оружия.