В ЦСР предложили провести судебную реформу

России необходимо провести судебную реформу, чтобы работа судей основывалась на принципах независимости и справедливости, а также повысить качество судейского корпуса, в том числе создав федеральный центр подготовки судей, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).

В материалах ЦСР о стратегии развития России в 2018-2024 годах проведение судебной реформы названо одним из первых шагов к обозначенным экспертами центра приоритетам развития страны.

"Для развития предпринимательства и защиты прав всех граждан нужен независимый и справедливый суд. Главный шаг на пути к такому суду — новое качество судей. Ими должны стать люди, имеющие разнообразный опыт работы, прошедшие специальное обучение. Их карьера должна зависеть от судейского сообщества, а не от правоохранительных органов", — говорится в материалах стратегии.

В ближайшие шесть лет кадровый состав судей, согласно подготовленной ЦСР стратегии, должен измениться, должны повыситься их независимость и объективность, поскольку правоохранители и председатели судов больше не смогут влиять на их назначение.

"Судьи перестанут штамповать приговоры, что будет способствовать гуманизации суда и росту числа оправдательных приговоров. Появится Федеральный центр подготовки судей, где будущих профессионалов будут готовить к нетиповым, более сложным и справедливым решениям", — указано в материалах ЦСР.

При использовании современных электронных и цифровых технологий судебный процесс станет прозрачнее и быстрее, отмечают эксперты центра. Реформирования требует, по их мнению, и правоохранительная система.

Так, в будущем "электронный документооборот и упрощение отчетности разгрузят полицейских от бумажной волокиты", а участковые смогут уделять больше времени и сил борьбе с преступностью, профилактике правонарушений, работе с пострадавшими от преступлений, уточняют в ЦСР.

Тюрьмы и колонии следует перенастроить на возвращение заключенных к полноценной жизни, отмечено в материалах. Для этого, как предусматривает стратегия, "условия содержания заключенных станут более гуманными, а ФСИН поможет сохранять связь заключенных с семьей и создавать современные и качественные рабочие места".