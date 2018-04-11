Ещё
Небензя: Отказ принять резолюцию по Сирии вызывает большие опасения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: Отказ принять резолюцию по Сирии вызывает большие опасения 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Отказ поддержать компромиссный проект резолюции по Сирии вызывает большие опасения. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. Он добавил, что таким образом Вашингтон и его союзники продемонстрировали нежелание проведения реального расследования химических атак в арабской республике. На голосовании ночью в среду Совбез ООН не принял ни одну из трех резолюций о применении запрещенных веществ в Сирии. Одну из версий документа предлагали США, еще две — Россия.
Авторадио: последние новости
Генпрокуратура раскроет подробности дел Литвиненко и Березовского Небензя предупредил Вашингтон о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии. Генпрокуратура назвала самые распространенные нарушения среди чиновников
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль продолжил безустанное падение257
Россия пригрозила сбивать ракеты США241
США готовят новый удар по России722
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель88
Авиакатастрофа в Хабаровске12
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
03:05
Умерла Ивонн Стейплз
Происшествия Другое
01:30
Ведущий принял роды у жены в подъезде
Шоу-бизнес
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение