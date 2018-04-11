Небензя: Отказ принять резолюцию по Сирии вызывает большие опасения 

Отказ поддержать компромиссный проект резолюции по Сирии вызывает большие опасения. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. Он добавил, что таким образом Вашингтон и его союзники продемонстрировали нежелание проведения реального расследования химических атак в арабской республике. На голосовании ночью в среду Совбез ООН не принял ни одну из трех резолюций о применении запрещенных веществ в Сирии. Одну из версий документа предлагали США, еще две — Россия.