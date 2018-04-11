СМИ: Россия готова принять новых дипломатов вместо высланных

Россия готова принять новых дипломатов взамен высланных ранее в ответ на дипломатический демарш стран Запада, связанный с «делом Скрипалей». Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Москва не сокращала кадровый состав диппредставительств стран, которые выразили солидарность с обвинением России в причастности к инциденту в Солсбери, поэтому они могут спокойно прислать новых дипломатов. В случае с Великобританией мы уравняли количество их сотрудников с тем, которое работает в наших загранучреждениях. Поэтому вместо высланных 73 сотрудников Лондон сможет заменить лишь 23 человека. Мы, в свою очередь, также планируем пополнить наш дипсостав», — отметил высокопоставленный источник «Известий» в российских дипломатических кругах.

Информацию о том, что западные страны намерены направить новых сотрудников в свои загранучреждения, подтвердили в американском посольстве, отметив, что РФ может прислать в США новых дипломатов взамен высланных. «Как и в аналогичных случаях в прошлом, российское правительство может запросить аккредитацию для заполнения вакантных должностей в дипмиссии в США», — заявила «Известиям» пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

«Все запросы о дипломатической аккредитации будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Российская Федерация не уведомляла нас о намерении сократить общее число кадрового состава, установленное для дипмиссии США в России. Соответственно, мы исходим из того, что Соединенные Штаты могут запросить аккредитацию для новых сотрудников нашей дипмиссии, чтобы заполнить должности высланных из России дипломатов», — добавила она.

В Министерстве иностранных дел Чехии также отметили: когда страна принимает решение выслать дипломатов, это вовсе не означает, что их места «замораживаются» и на этих позициях не смогут появиться новые люди.