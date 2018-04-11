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В Совфеде прокомментировали отклонение проекта резолюции по Сирии в СБ ООН
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В Совфеде прокомментировали отклонение проекта резолюции по Сирии в СБ ООН 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал непринятие Совбезом ООН резолюции России относительно расследования химических атак в Сирии. Об этом сообщает RT.
По словам сенатора, российская сторона предложила «совершенно разумнейший документ».
"К большому сожалению, наши противники или те страны, которые находятся под давлением США, перетянули на свою сторону — и получается, что не был принят наш проект резолюции. Это все борьба. Есть проигравшие и победившие, но мы будем настойчиво продолжать работу, биться во все двери. За нами — правда, это самое главное", — сказал Серебренников.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по отправке миссии ОЗХО в сирийскую Думу.
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