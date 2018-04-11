Посольство России в Лондоне призвало Великобританию одуматься

Посольство России в Лондоне прокомментировало позицию властей Великобритании по поводу расследования «дела Скрипалей». В своем комментарии, размещенном на сайте посольства, дипломатическое представительство указало, что Лондон отказывается информировать Россию о ходе расследования отравления экс‐офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

В СМИ появилось немалое количество версий произошедшего: Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через гречку, теперь — через дверную ручку. На наше законное требование подтвердить, какая из многочисленных циркулирующих в прессе версий является официальной, сегодня мы получили ответ в том духе, что Форин Офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ «продолжающегося расследования»

— Посольство России в Великобритании.

Таким образом, обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти Россию могут, а информировать посольство о ходе следствия — нет, указывают российские дипломаты. Более того, при этом Лондон берет во внимание звучащие в телеэфирах версии происшествия и выдает их за «официальные», одновременно обвиняя Россию в создании информационного шума.

По поводу свободы британской прессы дипломаты напомнили, что аппарат Совета национальной безопасности «взял под контроль» освещение в СМИ инцидента в Солсбери. Все это, по мнению российской стороны, является очередным свидетельством двойных стандартов официального Лондона. При этом в угоду узким внутриполитическим интересам рушатся судьбы людей и основы межгосударственных отношений.

«Призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны», — заключили в дипломатической миссии.

Российские дипломаты указали, что появившиеся сообщения о доставке Юли Скрипаль в некое «безопасное место» на самом деле значат, что дочь бывшего сотрудника ГРУ попросту изолировали. Таким образом представители Лондона продолжают создавать препятствия для объективного расследования по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.