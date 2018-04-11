Ещё
Посольство России в Лондоне призвало Великобританию одуматься
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России в Лондоне призвало Великобританию одуматься 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Посольство России в Лондоне прокомментировало позицию властей Великобритании по поводу расследования «дела Скрипалей». В своем комментарии, размещенном на сайте посольства, дипломатическое представительство указало, что Лондон отказывается информировать Россию о ходе расследования отравления экс‐офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
В СМИ появилось немалое количество версий произошедшего: Скрипали были якобы отравлены в ресторане, в автомобиле, через гречку, теперь — через дверную ручку. На наше законное требование подтвердить, какая из многочисленных циркулирующих в прессе версий является официальной, сегодня мы получили ответ в том духе, что Форин Офис уважает свободу прессы, не занимается цензурой и не комментирует освещение в СМИ «продолжающегося расследования»
— Посольство России в Великобритании.
Таким образом, обвинять в совершении тяжкого преступления в условиях продолжающегося расследования британские власти Россию могут, а информировать посольство о ходе следствия — нет, указывают российские дипломаты. Более того, при этом Лондон берет во внимание звучащие в телеэфирах версии происшествия и выдает их за «официальные», одновременно обвиняя Россию в создании информационного шума.
По поводу свободы британской прессы дипломаты напомнили, что аппарат Совета национальной безопасности «взял под контроль» освещение в СМИ инцидента в Солсбери. Все это, по мнению российской стороны, является очередным свидетельством двойных стандартов официального Лондона. При этом в угоду узким внутриполитическим интересам рушатся судьбы людей и основы межгосударственных отношений.
«Призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны», — заключили в дипломатической миссии.
Российские дипломаты указали, что появившиеся сообщения о доставке Юли Скрипаль в некое «безопасное место» на самом деле значат, что дочь бывшего сотрудника ГРУ попросту изолировали. Таким образом представители Лондона продолжают создавать препятствия для объективного расследования по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
360tv.ru: последние новости
Небензя предупредил США о последствиях удара по Сирии Посла Израиля вызвали в МИД России Генпрокуратура раскроет документы по делам Березовского и Литвиненко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления941
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей162
Небо над Сирией опустело431
Британия отказалась бомбить Сирию99
Умер автор хитов Киркорова14
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение