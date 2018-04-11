Россия и КНР наметили пути кооперации на ДВ

Россия и КНР на форуме в Боао наметили пути кооперации на Дальнем Востоке

Представители дальневосточного региона РФ и китайские деловые круги на Азиатском экономическом форуме (АЭФ) в Боао (Южный Китай) обозначили как минимум два направления для сотрудничества в ближайшие годы — в сфере недвижимости на острове Русский во Владивостоке , а также по распределенным реестрам (блокчейн). Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков

Застройка острова Русский

"Самой главной целью [прибытия на АЭФ] было подписание с Центром "Шелкового пути" и China Communication Construction Corporation соглашения о развитии кластера [недвижимости] на острове Русский, — рассказал он. — Мы [с китайскими партнерами] называем его "городом Здоровья, Науки и Инноваций", по-русски — Центр международного сотрудничества, что подчеркивает: это не только российско-китайский проект, но и программа паназиатского взаимодействия, в которой обязательно будут участвовать инвесторы из Японии Республики Корея ".

Согласно концепции развития острова Русский, утвержденной правительством России , к 2022 году там построят комплекс для проведения форумов и выставок, создадут медицинский центр, жилые, спортивные и туристические зоны. Для реализации этого плана, под который отведена территория площадью 500 га, власти собираются привлечь около 142 млрд рублей.

По словам Чекункова, в России многие считают такой проект крайне амбициозным, однако ФРДВ, как и китайские партнеры, уверены в его окупаемости, прибыльности и успешности. "Я убежден, что если создать правильный объект, то уже все условия во Владивостоке есть, чтобы пользователи туда приехали", — подчеркнул он.

"Естественно, это будет магнит для бизнеса Пока, к сожалению, реально офисов класса "А" во Владивостоке нет — это будет первый прецедент в городе, — заявил генеральный директор фонда. — Многие считают, что на Русском не должно быть никакого жилья, однако нам кажется, что для гармонии, в качестве арендных помещений, для международных компаний, для профессоров ДВФУ, оно должно там появиться".

Чекунков отметил, что на реализацию задачи уйдет примерно десять лет. До 70% инвестиций будет приходиться на китайские компании. "Когда бизнес-план превратится в ТЭО, возможно, тогда СССС выступит в качестве инвестора — конечно, они будут брать с собой банки, фонды. Скажем так, эта корпорация — "локомотив", "драйвер" с китайской стороны, выступающий в качестве спонсора проекта", — пояснил он, отметив, что в дальнейшем данная компания будет на конкурентной основе участвовать в распределении объектов инвестирования.

Российские бриллианты как инвестиционный объект

Как рассказал Чекунков, еще одна тема, которая обсуждалась с китайскими партнерами на форуме — блокчейн.

"Мы во исполнение указаний президента РФ о создании специального финансового центра, в рамках развития высоких технологий еще в прошлом году подготовили к запуску площадку "Восход" для торговли электронными активами. Речь идет о проектах, первым из которых был запуск электронных бриллиантов D1, однако пока в отсутствие регулирования в ситуации, когда не было однозначной трактовки существующих правил, не начали торги", — добавил он.

По словам генерального директора фонда, этот проект повысит спрос на бриллианты российской огранки и даст большой толчок всей отрасли.

"Представьте, у нас на Дальнем Востоке рыба, лес, те же бриллианты. Для нас сделать более информационно насыщенными товары отечественной экономики означает добавить стоимость практически на пустом месте, просто задействуя современный программный инструмент", — пояснил Чекунков.

По его словам, на текущем этапе идет обмен информацией — до сих пор бриллианты применялись преимущественно в ювелирной отрасли, однако, по замыслу главы ФРДВ, их планируют использовать как инвестиционный объект наподобие золотых резервов в центральных банках. Ожидается, что это позволит широкому кругу инвесторов с помощью современной технологии распределенного реестра приобрести права на соответствующие активы.