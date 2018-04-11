NYT: Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии

По их данным, Трамп со своими советниками во вторник рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс . В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск . Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции, поясняет издание.

В начале апреля 2017 года по приказу президента США по военному аэродрому в провинции Хомс были выпущены 59 крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года химического оружия в провинции Идлиб . По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.