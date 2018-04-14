В Австралии заявили, что поддерживают удары по Сирии

Австралия поддерживает ракетные удары по Сирии, нанесённые США, Великобританией и Францией. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Малколма Тернбулла.

«Австралия поддерживает эти удары, которые демонстрируют взвешенный, пропорциональный и адресный ответ», — приводит Daily Mail Australia заявление.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке операции США, Великобритании и Франции против Сирии.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что поддерживает решение США, Франции и Великобритании о нанесении ударов по Сирии.